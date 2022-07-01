Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: відповідь експертів

Фахівці Держспецзв'язку відповідають на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо. Читайте далі та дізнайтеся, як уберегтися від зараження з флешки!

Експерти наголошують, що файли на знімних носіях (зокрема і на USB-накопичувачах) можуть містити віруси чи шкідливе програмне забезпечення. Це означає, що вони становлять загрозу. Проте для зараження потрібно відкрити шкідливий файл, а не просто вставити флешку.

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Ознаки, які свідчать про заражену флешку:

поява файлів із назвою autorun

файли зникли або набули вигляду ярликів

поява невідомих файлів із розширенням .tmp

флешка взагалі не відкривається

при роботі з флешкою виникають збої тощо

Щоб убезпечити гаджет від вірусів з флешки:

перед відкриттям скануйте флеш-носії за допомогою програм-антивірусів

Не відкривайте файли, які викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач

Якщо ви знайшли чужу флешку, не підключайте її до комп'ютера

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