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Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: відповідь експертів

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Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: відповідь експертів - фото 1

Фахівці Держспецзв'язку відповідають на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо. Читайте далі та дізнайтеся, як  уберегтися від зараження з флешки!

Експерти наголошують, що файли на знімних носіях (зокрема і на USB-накопичувачах) можуть містити віруси чи шкідливе програмне забезпечення. Це означає, що вони становлять загрозу. Проте для зараження потрібно відкрити шкідливий файл, а не просто вставити флешку.

І ще: У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали

Ознаки, які свідчать про заражену флешку:

  • поява файлів із назвою autorun
  • файли зникли або набули вигляду ярликів
  • поява невідомих файлів із розширенням .tmp
  • флешка взагалі не відкривається
  • при роботі з флешкою виникають збої тощо
Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: відповідь експертів - фото 508669

Щоб убезпечити гаджет від вірусів з флешки:

  • перед відкриттям скануйте флеш-носії за допомогою програм-антивірусів
  • Не відкривайте файли, які викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач
  • Якщо ви знайшли чужу флешку, не підключайте її до комп'ютера

До теми: У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах

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