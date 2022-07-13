Як легко перевірити, чи фото в інтернеті справжнє

Під час війни в мережі побільшало фейків, і серед них чимало відео та фото, які також доволі легко підробити. Як відрізнити реальні кадри від несправжніх - дізнавайтесь далі.

У Міністерстві цифрової трансформації звернули увагу українців на те, що в соцмережах часто поширюють фейкові зображення, щоб маніпулювати людьми. Знімки можна легко підробити і мало хто буде їх перевіряти, але під час війни до будь-яких фото варто ставитись особливо прискіпливо. Тому експерти з Мінцифри розповіли, як визначити реальність світлин.

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Як відрізнити справжнє фото від фейкового:

1. Уважно розгляньте та визначте: перспективу, пропорції об'єктів, тіні, віддзеркалення, фокус зображення, контрастність та кольори. Також можна звернути увагу на відповідність архітектури, погоди, географічної території, на назви вулиць, номери на автомобілях тощо.

2. Гучний підпис до фото чи назва. Високі шанси, що це фейк, якщо є такі слова: шок, сенсація, терміново, це фото видаляють звідусюди, неймовірно. Їх використовують для маніпуляцій.

3. Перевірте ресурс, на якому ви побачили таке фото. Якщо там є подібні публікації з маніпулятивними заголовками, відсутні автори та першоджерела, а також чимала кількість переглядів саме на подібних дописах, то це не найкраще джерело для інформації.

4. Скористайтесь спеціальними програмами чи сайтами для перевірки. Приміром, Google пошук за зображенням та TinEye допоможуть виявити першоджерело фото. А от Fotoforensics, Duplichecker вкажуть, чи було використано фоторедактори та навіть деталі зйомки.

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