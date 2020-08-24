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Коронавірус День Незалежності

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 24 серпня: в Україні виявлено 106 757​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня - фото 421655
За попередню добу було зафіксовано 1 799 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 106 757
Одужали 52 524
Померли 2 293

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 023) та у Львівській області (13 253). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 624

Волинська область

 5 147

Дніпропетровська область

 2 005

Донецька область

 1 237

Житомирська область

 2 864

Закарпатська область

 7026

Запорізька область

 1 377

Івано-Франківська область

 7 975

Кіровоградська область

 768

Київ

 12 023

Київська область

 5 025

Львівська область

 13 253

Луганська область

 244

Миколаївська область

 997

Одеська область

 6 054

Полтавська область

 663

Рівненська область

 8 559

Сумська область

 1 187

Тернопільська область

 4 765

Харківська область

 7 634

Херсонська область

 336

Хмельницька область

 2 010

Чернівецька область

 9 167

Черкаська область

 1 297

Чернігівська область

 1 520

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-08-2020:

Захворіли 23 586 641
Одужали 16 085 591
Померли 812 537

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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