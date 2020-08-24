Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 24 серпня: в Україні виявлено 106 757​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 799 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 106 757 Одужали 52 524 Померли 2 293

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 023) та у Львівській області (13 253). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 624 Волинська область 5 147 Дніпропетровська область 2 005 Донецька область 1 237 Житомирська область 2 864 Закарпатська область 7026 Запорізька область 1 377 Івано-Франківська область 7 975 Кіровоградська область 768 Київ 12 023 Київська область 5 025 Львівська область 13 253 Луганська область 244 Миколаївська область 997 Одеська область 6 054 Полтавська область 663 Рівненська область 8 559 Сумська область 1 187 Тернопільська область 4 765 Харківська область 7 634 Херсонська область 336 Хмельницька область 2 010 Чернівецька область 9 167 Черкаська область 1 297 Чернігівська область 1 520

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-08-2020:

Захворіли 23 586 641 Одужали 16 085 591 Померли 812 537 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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