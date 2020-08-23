У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям

Всесвітня організація охорони здоров'я випустила оновлені рекомендації щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, в яких роз'яснила, з якого віку діти повинні носити захисні маски.

Згідно з новими рекомендаціями, захисні маски повинні носити діти з 12 років, як і дорослі. Йдеться, зокрема, про носіння масок в школах.

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Проте носіння масок дітьми від 6 до 12 років у ВООЗ не рекомендують, але уточнюють, що в деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції неможливе, діти, молодші, ніж 12 років, також можуть надягати маски.

Водночас дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно одягати і знімати їх самостійно. ВООЗ також підкреслила, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

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