Як захистити здоров'я від різкої зміни погоди

Різкі перепади температури повітря та погодних умов часто не найкраще позначають на самопочутті людей. Тому медики розповіли, як зменшити негативний вплив негоди на здоров'я.

Хоч метеозалежність і є доволі сумнівною для багатьох науковців, але зимові температурні стрибки справді можуть погіршувати самопочуття деяких людей. У такі періоди бувають перепади тиску, біль у м'язах, мігрень та погане моральне самопочуття.

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Тому тим, хто страждає від різкої зміни погоди, варто уважніше ставитись до свого здоров'я. Медики рекомендують регулярно займатись фізичною активністю, яка передбачає не лише похід у спортзал. Це можуть бути прогулянки, відмова від використання ліфтів та транспорту, а також ранкова зарядка. Важливо розуміти, що надмірні фізичні навантаження не принесуть користі, адже організм відчує ще більший стрес.

Також не зайвим буде нормалізувати свій раціон у період перепаду температури на вулиці.Експерти радять менше звертати увагу на шкідливі смаколики, а також не сидіти на суворих дієтах. Повноцінне правильне харчування з потрібним вмістом білків, жирів та вуглеводів зменшить шанси на те, що захочеться з'їсти щось солодке чи спокуситись на фастфуд.

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