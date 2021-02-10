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Як захистити здоров'я від різкої зміни погоди
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Різкі перепади температури повітря та погодних умов часто не найкраще позначають на самопочутті людей. Тому медики розповіли, як зменшити негативний вплив негоди на здоров'я.
Хоч метеозалежність і є доволі сумнівною для багатьох науковців, але зимові температурні стрибки справді можуть погіршувати самопочуття деяких людей. У такі періоди бувають перепади тиску, біль у м'язах, мігрень та погане моральне самопочуття.
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Тому тим, хто страждає від різкої зміни погоди, варто уважніше ставитись до свого здоров'я. Медики рекомендують регулярно займатись фізичною активністю, яка передбачає не лише похід у спортзал. Це можуть бути прогулянки, відмова від використання ліфтів та транспорту, а також ранкова зарядка. Важливо розуміти, що надмірні фізичні навантаження не принесуть користі, адже організм відчує ще більший стрес.
Також не зайвим буде нормалізувати свій раціон у період перепаду температури на вулиці.Експерти радять менше звертати увагу на шкідливі смаколики, а також не сидіти на суворих дієтах. Повноцінне правильне харчування з потрібним вмістом білків, жирів та вуглеводів зменшить шанси на те, що захочеться з'їсти щось солодке чи спокуситись на фастфуд.
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