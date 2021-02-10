Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день

Скільки кроків на день потрібно робити

Запитайте будь-кого про денну норму активності, і вам напевно дадуть відповідь про 10 000 кроків. Саме цей показник буцімто підтримує здоров'я та спортивну форму. Однак учені з'ясували, що насправді ця цифра дещо перебільшена!

Дослідниця з Хертфордширського університету, фахівець в області психології фізичної культури та спорту Ліндсі Боттомс розповіла, що експерти досі не прийшли до єдиного висновку.

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Наприклад, дослідження Гарвардської медичної школи показало, що для значного зниження ризику смертності жінкам достатньо робити 4 400 кроків на день. За даними тих же фахівців, у середньому людина проходить 2 700 кроків на день.

Показники випробовуваних поліпшувалися зі збільшенням норми. Примітно, що після досягнення позначки у 7 500 кроків на день і зі зростанням значення дослідники перестали спостерігати появу будь-яких додаткових переваг у випробовуваних.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує витрачати як мінімум 150 хвилин на тиждень на фізичні вправи середньої інтенсивності або 75 хвилин на заняття високої інтенсивності.

При цьому, за даними канадських дослідників, поліпшити здоров'я допомагають навіть помірні фізичні навантаження, такі як регулярні прогулянки.

Таким чином, для підтримки здоров'я достатньо виконувати й половину від звичної нам норми у 10 000 щоденних кроків. Ліндсі Боттомс радить збільшувати показник поступово, а почати можна навіть з 2 000 кроків.

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