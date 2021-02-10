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Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день

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Скільки кроків на день потрібно робити - фото 1
Скільки кроків на день потрібно робити

Запитайте будь-кого про денну норму активності, і вам напевно дадуть відповідь про 10 000 кроків. Саме цей показник буцімто підтримує здоров'я та спортивну форму. Однак учені з'ясували, що насправді ця цифра дещо перебільшена!

Дослідниця з Хертфордширського університету, фахівець в області психології фізичної культури та спорту Ліндсі Боттомс розповіла, що експерти досі не прийшли до єдиного висновку.

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Наприклад, дослідження Гарвардської медичної школи показало, що для значного зниження ризику смертності жінкам достатньо робити 4 400 кроків на день. За даними тих же фахівців, у середньому людина проходить 2 700 кроків на день.

Показники випробовуваних поліпшувалися зі збільшенням норми. Примітно, що після досягнення позначки у 7 500 кроків на день і зі зростанням значення дослідники перестали спостерігати появу будь-яких додаткових переваг у випробовуваних.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує витрачати як мінімум 150 хвилин на тиждень на фізичні вправи середньої інтенсивності або 75 хвилин на заняття високої інтенсивності.

Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день - фото 447054

При цьому, за даними канадських дослідників, поліпшити здоров'я допомагають навіть помірні фізичні навантаження, такі як регулярні прогулянки.

Таким чином, для підтримки здоров'я достатньо виконувати й половину від звичної нам норми у 10 000 щоденних кроків. Ліндсі Боттомс радить збільшувати показник поступово, а почати можна навіть з 2 000 кроків.

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