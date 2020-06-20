Як захистити смартфон від перегріву влітку

У літню спеку не варто тримати смартфон під прямими сонячними променями, адже через перегрів телефон може вимкнутися або навіть вийти з ладу.

Експерти стверджують, що пристроєм можна нормально користуватися в температурному діапазоні від 0 до +35 градусів, зберігати вимкнений апарат в умовах від +20 до +45.

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Зніміть чохол і захисну плівку

Чохол і захисна плівка захищають телефон від зовнішнього впливу, але при цьому знижують теплопровідність корпусу. Сучасні смартфони складаються з металу і пластика, рідше зі скла. У перших двох висока теплопровідність, що негативно відіб'ється на роботі при перегріванні.

Не завантажуйте на смартфон фільми і великі програми

Велика кількість відео та важких додатків навантажує процесор смартфона. Перегляд фільмів на телефоні може привести до перегріву пристрою. Також краще відмовитися від використання телефоном в задушливому приміщенні або під відкритими променями сонця.

Не користуйтеся смартфоном, якщо він перегрівся

Якщо телефон при використанні істотно нагрівся, потрібно припинити його використання і перемкнути в режим очікування. При цьому не можна заряджати гаджет, щоб не пошкодити батарею.

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