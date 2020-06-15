У мережі показали живі фото iPhone 12 і iPhone 12 Pro

В Twitter опублікували фотографії, на яких показані моделі смартфонів iPhone 12 і iPhone 12 Pro, надруковані на 3D-принтері за актуальними кресленнями.

Такі моделі часто використовуються виробниками аксесуарів для розробки чохлів під нові смартфони. Втім, далеко не факт, що саме такий вигляд отримають смартфони.

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До презентації смартфонів ще як мінімум 3 місяці, і багато що може змінитися. Втім, дизайн схожий на торішні моделі, що підвищує ймовірність такого зовнішнього вигляду майбутніх iPhone 12.

На фотографіях показані чотири моделі нових смартфонів iPhone 12. За чутками, серія смартфонів iPhone 12 буде оснащена новітнім чіпом Apple A14 і підтримкою мереж п'ятого покоління. Смартфони отримають 4-6 ГБ оперативної пам'яті не менше 128 ГБ флешпам'яті, оновлені екрани, поліпшені камери і свіжий дизайн.

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