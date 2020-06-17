5 крутих жестів на Android-смартфонах, про які більшість навіть не підозрювала

Жестове керування смартфонами уже кілька давно увійшло у наше звичне життя. Втім, є кілька хитрощів, про які відомо не кожному. Саме про них ми і розповімо.

До вашої уваги 5 крутих жестів на Android-смартфонах, про які відомо не всім.

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Керування курсором. Допустивши помилку під час набору тексту, доводиться "тикати" пальцем у потрібне місце між дрібних літер, щоб її виправити. І це дуже бісить! Особливо коли поспішаєш або під час ходьби. На щастя, є спосіб значно простіший. Достатньо просто ковзати пальцем по пробілу (по горизонту – вліво або вправо), і курсор переміщатиметься уздовж тексту.

Спробуйте скористатись пробілом для навігації по тексту

Зміна масштабу в картах одним пальцем. Міняти масштаб карти традиційним "щипком" – не дуже зручно на ходу або коли ви тримаєте телефон однією рукою. Розробники встигли попрацювати над цим нюансом і додали альтернативний і зручний спосіб. Для того, щоб зменшити або наблизити розмір карти, швидко натисніть на неї двічі і не відриваючи пальця від екрана, проведіть ним угору або вниз. Працездатність функції ми особисто перевірили в Google Maps. Все працює!

Швидкий доступ до налаштувань повідомлень. Якщо один з додатків починає діставати Вас, надсилаючи повідомлення, виникає гостре бажання зменшити їх кількість або взагалі вимкнути. Для цього доводиться відкрити програму і копатися в ній у пошуках необхідних налаштувань. Але можна зробити простіше! Від вас буде потрібно: тривале натискання на повідомлення яке дратує – з'явиться кнопка для швидкого доступу до потрібних налаштувань і вимкнення.

Просто утримуйте сповіщення, яке вас бісить

Зручне управління фотографіями в галереї. Ви можете швидко змінити формат відображення фото та відео "щипком", навіть не заходячи в додаткове меню. Для цього буде достатньо зводити і розводити два пальці поверх списку фотографій і смартфон буде перемикати вид, змінюючи розмір іконок фото (великі, маленькі) і спосіб відображення (по днях, по місяцях).

Так само, Ви зможете швидко виділити безліч фото і відео. Для цього утримуйте на одному з потрібних знімків і не відриваючи палець від дисплея, проведіть ним по інших. Цей фокус точно працює на смартфонах Xiaomi. Спробуйте на своєму!

Повне висунення панелі налаштувань. Стандартний "свайп" вниз від верхньої межі екрану покаже тільки повідомлення та верхній ряд піктограм. Щоб швидко висунути всю панель і скористатися налаштуваннями системи, потрібно зробити ще один "свайп" вниз. Але так само є ще один спосіб. Достатньо зробити такий же "свайп", тільки двома пальцями відразу. Такий "подвійний свайп" витягне панель цілком з першого разу.

Проведіть двома пальцями донизу

Маємо надію, що ці хитрощі полегшать ваше життя.

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