На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 крутих жестів на Android-смартфонах, про які більшість навіть не підозрювала
-
- 21
Жестове керування смартфонами уже кілька давно увійшло у наше звичне життя. Втім, є кілька хитрощів, про які відомо не кожному. Саме про них ми і розповімо.
До вашої уваги 5 крутих жестів на Android-смартфонах, про які відомо не всім.
Це цікаво: ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
Керування курсором. Допустивши помилку під час набору тексту, доводиться "тикати" пальцем у потрібне місце між дрібних літер, щоб її виправити. І це дуже бісить! Особливо коли поспішаєш або під час ходьби. На щастя, є спосіб значно простіший. Достатньо просто ковзати пальцем по пробілу (по горизонту – вліво або вправо), і курсор переміщатиметься уздовж тексту.
Зміна масштабу в картах одним пальцем. Міняти масштаб карти традиційним "щипком" – не дуже зручно на ходу або коли ви тримаєте телефон однією рукою. Розробники встигли попрацювати над цим нюансом і додали альтернативний і зручний спосіб. Для того, щоб зменшити або наблизити розмір карти, швидко натисніть на неї двічі і не відриваючи пальця від екрана, проведіть ним угору або вниз. Працездатність функції ми особисто перевірили в Google Maps. Все працює!
Швидкий доступ до налаштувань повідомлень. Якщо один з додатків починає діставати Вас, надсилаючи повідомлення, виникає гостре бажання зменшити їх кількість або взагалі вимкнути. Для цього доводиться відкрити програму і копатися в ній у пошуках необхідних налаштувань. Але можна зробити простіше! Від вас буде потрібно: тривале натискання на повідомлення яке дратує – з'явиться кнопка для швидкого доступу до потрібних налаштувань і вимкнення.
Зручне управління фотографіями в галереї. Ви можете швидко змінити формат відображення фото та відео "щипком", навіть не заходячи в додаткове меню. Для цього буде достатньо зводити і розводити два пальці поверх списку фотографій і смартфон буде перемикати вид, змінюючи розмір іконок фото (великі, маленькі) і спосіб відображення (по днях, по місяцях).
Так само, Ви зможете швидко виділити безліч фото і відео. Для цього утримуйте на одному з потрібних знімків і не відриваючи палець від дисплея, проведіть ним по інших. Цей фокус точно працює на смартфонах Xiaomi. Спробуйте на своєму!
Повне висунення панелі налаштувань. Стандартний "свайп" вниз від верхньої межі екрану покаже тільки повідомлення та верхній ряд піктограм. Щоб швидко висунути всю панель і скористатися налаштуваннями системи, потрібно зробити ще один "свайп" вниз. Але так само є ще один спосіб. Достатньо зробити такий же "свайп", тільки двома пальцями відразу. Такий "подвійний свайп" витягне панель цілком з першого разу.
Маємо надію, що ці хитрощі полегшать ваше життя.
Читайте також: Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
21:225 крутих жестів на Android-смартфонах, про які більшість навіть не підозрювала
-
21:0018 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Одяг якого кольору слід носити, аби сподобатися жінкам
-
20:32Роберт Паттінсон розповів, хто з акторів надихнув його під час підготовки до ролі Бетмена
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
19:57Бібліотека Amazon Prime Video поповнилася двома українськими фільмами
-
19:41Три рослинні продукти, які забезпечать організм білком
-
19:25У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото
-
19:13Як карантин вплинув на сон: цікаве дослідження
-
18:58У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото
-
18:44Як позбутися від свербіння після укусу комара: лайфхак з хвильовкою і рушником
-
18:32421 "конячка" під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Гвінет Пелтроу випустила свічки з ароматом свого оргазму
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
18:00Гороскоп на 18 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Кіану Рівз виставив на аукціон онлайн-зустріч в Zoom
-
17:41Чому звичайне провітрювання квартири може врятувати ваше життя
-
17:25Нову Audi з 80-х хочуть продають за шалену суму: фото
-
17:13Британка виявила під шпалерами послання від попереднього власника дому: що він написав?
-
16:52Легендарну гру The Witcher 3: Wild Hunt для ПК роздають безкоштовно, але є одна умова
-
16:41Ці флагманські смартфони продаються найкраще: дані аналітиків
-
16:28Представлено рейтинг країн, які найкраще підходять для роботи та бізнесу
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
-
11:46МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня
-
07:17Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 16 червня
-
21:45ТОП 5 секс-поз, які зовсім не подобаються чоловікам
-
19:30ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
-
17:21Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
-
15:00ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!
-
12:44Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня
-
07:16Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози
- 15 червня
-
20:16Що корисніше: вишня чи черешня
-
18:1010 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами
-
16:18Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
-
13:24Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)