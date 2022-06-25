Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Як заготовити щавель на зиму: простий рецепт від шеф-кухаря

  • 45
Як заготовити щавель на зиму: простий рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Популярний український кулінар Євген Клопотенко розповів, як законсервувати зелень щавлю на зиму. Цей легкий рецепт до снаги кожному. Спробуйте і ви!

Шеф-кухар дає важливі поради щодо приготування консервованого щавлю:

  • Переберіть листя щавлю та приберіть пошкоджені
  • Сіль використовуйте кухонну кам'яну
  • Щавель значно зменшиться в об'ємі в процесі приготування

І ще: Ось коли в Україні відкриється мережа швидкоїжі McDonald's

"Що може бути кращим, за можливість насолоджуватися кисло-солодким зеленим борщем зі щавлем взимку. Сезон цієї унікальної рослини, що росте в Україні, починається наприкінці весни та продовжується літніми місяцями. Восени та зимою щавель важко знайти навіть у великих супермаркетах. Але добра новина у тому, що його можна заготовити про запас. По-перше, помити, порізати, розкласти в герметичні пакети та заморозити. По-друге, законсервувати й тим самим продовжити його термін зберігання мінімум на рік. Для цього потрібні лише листя щавлю, сіль, вода та до 15 хвилин вашого часу", – коментує цей рецепт Євген Клопотенко.

Інгредієнти на баночку 200 мл:

  • 300 г щавлю 
  • 150 мл води 
  • 1 ч. л. солі без гірки 
Як заготовити щавель на зиму: простий рецепт від шеф-кухаря - фото 508229

Рецепт консервації щавеля на зиму:

  1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування консервованого щавлю. Беріть 300 г, перекладіть в друшляк та добре промийте, потім викладіть на паперовий рушник, аби позбутися зайвої вологи. Стерилізуйте банки та кришки.
  2. Відріжте жорсткі стебла щавлю, а для консервування поріжте частину, де свіже листя.
  3. У невеликій каструлі закип'ятіть 150 мл води, додайте 1 ч. л. солі без гірки та перемішайте до розчинення.
  4. Викладіть нарізаний щавель у киплячу воду на 3 хвилини. В цей час перемішайте його, аби він зменшився в об'ємі. Щавель має стати трохи тьмянішим, втратити свій яскравий зелений колір. Але це норма, не хвилюйтеся.  
  5. Розкладіть щавель разом із рідиною в банку та закочуйте кришкою. Переверніть банку догори дном та залиште на добу. Потім переставте у холодильник, підвал чи льох. Використовуйте для приготування зеленого борщу разом із рідиною. Пам’ятайте, що щавель вже солоний, коли будете готувати щось із ним.

До теми: Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку

пропозиції партнерів
Новини