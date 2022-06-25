Як заготовити щавель на зиму: простий рецепт від шеф-кухаря

Популярний український кулінар Євген Клопотенко розповів, як законсервувати зелень щавлю на зиму. Цей легкий рецепт до снаги кожному. Спробуйте і ви!

Шеф-кухар дає важливі поради щодо приготування консервованого щавлю:

Переберіть листя щавлю та приберіть пошкоджені

Сіль використовуйте кухонну кам'яну

Щавель значно зменшиться в об'ємі в процесі приготування

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"Що може бути кращим, за можливість насолоджуватися кисло-солодким зеленим борщем зі щавлем взимку. Сезон цієї унікальної рослини, що росте в Україні, починається наприкінці весни та продовжується літніми місяцями. Восени та зимою щавель важко знайти навіть у великих супермаркетах. Але добра новина у тому, що його можна заготовити про запас. По-перше, помити, порізати, розкласти в герметичні пакети та заморозити. По-друге, законсервувати й тим самим продовжити його термін зберігання мінімум на рік. Для цього потрібні лише листя щавлю, сіль, вода та до 15 хвилин вашого часу", – коментує цей рецепт Євген Клопотенко.

Інгредієнти на баночку 200 мл:

300 г щавлю

150 мл води

1 ч. л. солі без гірки

Рецепт консервації щавеля на зиму:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування консервованого щавлю. Беріть 300 г, перекладіть в друшляк та добре промийте, потім викладіть на паперовий рушник, аби позбутися зайвої вологи. Стерилізуйте банки та кришки. Відріжте жорсткі стебла щавлю, а для консервування поріжте частину, де свіже листя. У невеликій каструлі закип'ятіть 150 мл води, додайте 1 ч. л. солі без гірки та перемішайте до розчинення. Викладіть нарізаний щавель у киплячу воду на 3 хвилини. В цей час перемішайте його, аби він зменшився в об'ємі. Щавель має стати трохи тьмянішим, втратити свій яскравий зелений колір. Але це норма, не хвилюйтеся. Розкладіть щавель разом із рідиною в банку та закочуйте кришкою. Переверніть банку догори дном та залиште на добу. Потім переставте у холодильник, підвал чи льох. Використовуйте для приготування зеленого борщу разом із рідиною. Пам’ятайте, що щавель вже солоний, коли будете готувати щось із ним.

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