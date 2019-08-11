Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль

У сезон свіжих ягід і фруктів можна робити пюре, з якого потім варити джем, варення та інші заготівлі на зиму. Базові поради з приготування шукайте нижче.

Головний момент стосується вибору фруктів, адже ви маєте придбати плоди, що не піддавалися хімічній обробці. Для приготування пюре треба використовуватися тільки натуральні і стиглі ягоди і плоди.

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Консистенцію страви можете вибрати на свій розсуд. Також всі ємності, починаючи від тих в яких ви будете готувати, і закінчуючи банками, мають бути стерильними і ретельно вимитими. Заготівля "фруктове пюре", крім усього іншого, може стати хорошою начинкою для пиріжків, пирогів, а також подаватися у вигляді самостійної страви-десерту. Ним можна поливати пломбір, а любителі незвичайних смакових відтінків можуть використовувати його як гарнір або соус до м'ясних страв.

Приготування фруктової заготівлі на зиму абсолютно нескладна процедура, і ви зможете її осилити з першого разу. Готувати фруктове пюре можна з будь-яких ягід і фруктів, для цього підійдуть: яблука, абрикоси, груші, сливи, персики і навіть авокадо, манго, банани та інші екзотичні плоди.

Заготівля пюре з яблук на зиму: рецепт

Інгредієнти:

Яблука

Як приготувати фруктове пюре:

Яблука помийте, очистіть від шкірки, розріжте навпіл, видаліть серединку і подрібніть у вигляді невеликих кубиків. Візьміть емальовану каструлю і перекладіть туди фрукти. Налийте трохи чистої води і тушкуйте п'ять хвилин, поки яблука не стануть м'якими. Приберіть каструлю з плити і дайте масі охолонути при кімнатній температурі. М'які шматочки перетріть через сито, або подрібніть за допомогою блендера до однорідного стану. Банки і кришки помийте і, обов'язково, простерилізуйте. Поставте яблучне пюре на вогонь і доведіть до кипіння. Розмішайте і можете розливати в підготовлені банки, укутайте їх. Таке пюре краще готувати з яблук кислих сортів.

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