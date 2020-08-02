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10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати
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Здавалося, що після карантину і жахливих стрижок, які люди самі собі робили, нас буде складно чимось здивувати або шокувати. Однак варто віддати належне роботам перукарів – так жахливо ніхто б не зміг себе підстригти.
Зібрали для вас найжахливіші і найепічніші стрижки, які змусять вас сміятися і плакати одночасно. Чи були це ідеї майстрів, чи бідним перукарям попалися клієнти з дивною фантазією – історія замовчує.
До слова: Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
Читайте також: Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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