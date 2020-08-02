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10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати

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10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 1

Здавалося, що після карантину і жахливих стрижок, які люди самі собі робили, нас буде складно чимось здивувати або шокувати. Однак варто віддати належне роботам перукарів – так жахливо ніхто б не зміг себе підстригти.

Зібрали для вас найжахливіші і найепічніші стрижки, які змусять вас сміятися і плакати одночасно. Чи були це ідеї майстрів, чи бідним перукарям попалися клієнти з дивною фантазією – історія замовчує.

До слова: Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418801

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418802

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418803

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418804

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418805

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418806

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418807

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418808

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418809

10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати - фото 418810

Читайте також: Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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