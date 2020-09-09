Як за останні 20 років змінювалась популярність мобільних ОС: відео

Наразі ринок мобільних операційних систем фактично поділений між Android і iOS. Однак так було далеко не завжди. Автор YouTube-каналу Pie Chart Pirate створив відео, де наочно продемонстрував, як змінювалась популярність мобільних ОС у період з 2000 року по сьогоднішній день.

Точкою відліку став 2000 рік, коли на ринку мобільних операційних систем домінувала PalmOS з 69,5%. Конкуренцію їй становила Windows Mobile з 27,1%. Тоді ж починали набирати позиції Symbian і BlackBerry OS.

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Уже у квітні 2003 року Symbian стала найпопулярнішою мобільної ОС, обійшовши PalmOS, який почав стрімко втрачати позиції. Частка Windows Mobile у ті часи також помітно скорочувалася.

До кінця 2006 року Symbian утримувала лідерську позицію, зумівши в якийсь момент захопити 67,1% ринку, однак з 2007 року почалося стрімке зростання iOS, яка з'явилась тоді. Того ж року почалося помітне зростання BlackBerry OS.

З 2008 року на ринок увірвалася Android і стала вкрай швидко тіснити конкурентів. У 2010 "зелений робот" обійшов за популярністю Symbian, а рік по тому iOS стала другою найбільшою мобільною ОС у світі.

До початку 2017 року Android і iOS просто витіснили з ринку всі інші мобільні ОС, розділивши його між собою з помітною перевагою у сторону операційки Google.

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