Опублікований список смартфонів Samsung, які отримають Android 11

У процесі вивчення коду фірмової утиліти для смарт-годинників Samsung Galaxy Wearable інсайдерам вдалося виявити цікавий рядок, що підтверджує адаптацію програми під Android 11. Він дозволив пролити світло на те, які моделі смартфонів отримають останню версію "зеленого робота".

З огляду на політику компанії Samsung щодо поширення нових прошивок, ентузіасти опублікували список пристроїв, які можуть розраховувати на останню версію ОС.

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За попередньою інформацією, компанія вже приступила до оновлення внутрішніх додатків і сервісів з метою забезпечити їх сумісність з Android 11. Ключовою особливістю системи для користувачів пристроїв Samsung стане наявність нового фірмового інтерфейсу One UI 3.0. Також є інформація про швидку появу бета-версії прошивки, яка може вийти у кінці вересня – початку листопада.

Першими смартфонами, які отримають Android 11, стануть флагмани серії Galaxy S20. Для них нова прошивка повинна вийти вже до кінця 2020 року. З огляду на те, що Samsung раніше офіційно підтверджувала, що власники пристроїв компанії можуть розраховувати щонайменше на два оновлення ОС, а покупці флагманів і моделей середнього рівня – на три, в перспективі Android 11 буде доступний для 54 смартфонів і 9 планшетів.

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