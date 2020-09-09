Samsung розповіла про унікальні фішки складного Galaxy Z Fold 2

Представлений нещодавно складний смартфон з гнучким дисплеєм Galaxy Z Fold 2 крім флагманської начинки отримав оригінальний режим роботи Flex, що передбачає нестандартне використання вбудованої камери. Представники компанії вирішили в подробицях розповісти про його роботу та можливості.

Завдяки наявності гнучкого дисплея і розташованої на тильній стороні камері власник Galaxy Z Fold 2 може робити фотографії під різним кутом щодо композиції, встановивши пристрій на плоску поверхню і повернувши дисплей. До прикладу, використовуючи режим Flex, вийде створювати групові селфі у високій роздільній здатності.

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У зв'язку з тим, що один з датчиків камери отримав збільшену у 1,65 раза матрицю, Galaxy Z Fold 2 добре справляється зі зйомкою в умовах недостатнього освітлення. Також модель оснащена просунутим режимом Pro Video для запису відеороликів. При цьому частина екрану може виконувати роль видошукача, а інша – попереднього перегляду Dual Preview. З його допомогою користувач, якого фотографує власник Galaxy Z Fold 2, може побачити себе, немов у дзеркалі.

Друге покоління гнучкого смартфона Samsung отримало флагманський процесор Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор на 4500 мАг і п'ять камер: три основні 12-мегапіксельні та дві фронтальні з роздільною здатністю по 10 Мп. Смартфон оснащений двома дисплеями: внутрішнім гнучким з роздільною здатністю 2208х1768 пікселів при діагоналі 7,6 дюйма і зовнішнім – діагоналлю 6,23 дюйма з роздільною здатністю 2260х816 пікселів.

Смартфон надійде у продаж 25 вересня за ціною 59 999 гривень.

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