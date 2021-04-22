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Як за кілька хвилин стати Кім Кардашян: блогерка розкрила секрет ідеальних фото

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Блогерка висміяла ідеальні фото зірок - фото 1
Блогерка висміяла ідеальні фото зірок

Відома візажистка розкрила таємницю, як швидко зробити такі ж ефектні фото, як у зірок. Якщо знімки Кім Кардашян змушують вас сумніватись у собі, то вам варто подивитись це відео.

Популярна ірано-американська візажистка, блогерка та власниця власної лінійки косметики Худа Каттан активно веде профіль у ТікТок, де ділиться різними лайфхаками та перевтіленнями дівчат.

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Але один з роликів жінки став особливо популярним, зібравши понад 4 мільйони переглядів. На ньому Худа показує, як за кілька хвилин отримати фото у стилі знаменитостей з ідеальним обличчям та фігурою. Як зазначає візажистка, це просто нагадування, що не варто вірити всьому, що ви бачите у соцмережах. Бо більшість ефектних знімків створено завдяки фоторедакторам.

@hudabeauty

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♬ creds to ellie abebe for the trend - ghost girl

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