Британський бренд продав NFT-худі за шалені гроші

Британський бренд Overpriced продав NFT-худі за 19 000 фунтів стерлінгів. Це приблизно 740 тисяч гривень.

Засновник компанії говорить, що мета його команди – "створити криптомоду, засновану на мистецтві" і переглянути уявлення про розкіш, пише Dazed.

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Чорна толстовка з капюшоном і зеленим написом "До біса ваші гроші" була виставлена на майданчику blockparty.co разом з реальною копією, яку можна носити. Дизайнери кажуть, що це "соціальний коментар про божевілля грошей і мистецтва".

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