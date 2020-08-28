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Як за 10 секунд побачити кольори на чорно-білому фото: оптична ілюзія, яка обманює мозок

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Як за 10 секунд побачити кольори на чорно-білому фото: оптична ілюзія, яка обманює мозок - фото 1

Фотограф, комп'ютерний біолог і вчений Ендрю Стіл підкорив мережу вражаючою оптичною ілюзією, завдяки якій на чорно-білому фото можна побачити кольори.

Спершу Стіл показує глядачам чорно-білий знімок сільської місцевості. Далі зображення "розфарбовується" в оранжевий, фіолетовий і блакитні кольори, а в центрі з'являється чорна точка. Фотограф просить дивитися на неї протягом 10 секунд. Коли на екрані з'являється первісний чорно-білий варіант фото, глядачеві здається, що він бачить кольоровий пейзаж.

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Підказка: найкраще дивитися ролик з оптичною ілюзією в повноекранному режимі.

За словами науковця, ця оптична ілюзія заснована на особливості візуального сприйняття, яке називається хроматичною адаптацією. Мозок людини пристосовується до змін освітлення, щоб кольори зображення залишалися незмінними.

Був вражений, коли вперше побачив це. Простий, але неймовірно ефективний трюк! Я зробив відео на YouTube, щоб детально розібратися, як це працює, – розповідає Ендрю Стіл.

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Джерело: petapixel
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