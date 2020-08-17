Прямі чи похилі: у мережі показали шокуючу оптичну ілюзію зі смугами

В інтернеті опублікували вражаючу оптичну ілюзію, здатну привести сприйняття людини в глухий кут. На зображенні-головоломці зображені лише вертикальні і горизонтальні смуги, але вони зривають мозок.

З першого погляду може здатися, що горизонтальні лінії розташовані під нахилом, однак якщо придивитися, можна помітити, що насправді вони прямі і паралельні. Оптичний обман створюється за рахунок спільної дії нейронів сітківки і нейронів зорової кори.

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Автором цієї ілюзії, яка відома під назвою Café Wall, є професійний фокусник і художник-ілюзіоніст Вікторія Скай з Розвелла, штат Джорджія, США.

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