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Прямі чи похилі: у мережі показали шокуючу оптичну ілюзію зі смугами

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Оптична ілюзія Café Wall - фото 1
Оптична ілюзія Café Wall / youtube

В інтернеті опублікували вражаючу оптичну ілюзію, здатну привести сприйняття людини в глухий кут. На зображенні-головоломці зображені лише вертикальні і горизонтальні смуги, але вони зривають мозок.

З першого погляду може здатися, що горизонтальні лінії розташовані під нахилом, однак якщо придивитися, можна помітити, що насправді вони прямі і паралельні. Оптичний обман створюється за рахунок спільної дії нейронів сітківки і нейронів зорової кори.

До слова: Знайдіть снігового барса: нова оптична ілюзія збентежила користувачів Reddit

Автором цієї ілюзії, яка відома під назвою Café Wall, є професійний фокусник і художник-ілюзіоніст Вікторія Скай з Розвелла, штат Джорджія, США.

Прямі чи похилі: у мережі показали шокуючу оптичну ілюзію зі смугами - фото 420599

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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