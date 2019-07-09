MINI представила перший серійний електрокар

Компанія MINI випустила перший електромобіль Cooper SE, який надійде в серійне виробництво. Батареї дозволять хетчбеку проїхати 270 кілометрів без підзарядки, а швидка зарядка дозволить поповнити енергію за 35 хвилин.

Хетчбек MINI Cooper SE оснастили 184-сильним електромотором виробництва BMW i3. Його заряду вистачає на 270 кілометрів без підзарядки. До "сотні" новинка розганяється за 7,3 секунди, а максимальна швидкість складе 150 км на годину. За допомогою зарядки на 11 кВт батарея заповнюється на 80% за 2,5 години, а з 50-кіловатний швидкої системою – за 35 хвилин.

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Зовнішність новинки практично точно копіює електричний концепт-кар MINI Electric Concept, який був показаний у 2017 році. Обсяг багажника також залишився "класичним" для хетчбеків MINI – 211 літрів і 731 літр зі складеними задніми сидіннями.

У стандартний "набір" MINI Cooper SE увійде двозонний клімат-контроль, мультимедійна система з 6,5-дюймовим тачскріном і навігатором. Вартість електричної новинки поки невідома.

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