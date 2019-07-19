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Harley короля рок-н-ролу продадуть з молотка

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Транспортний засіб продається з усією документацією на нього - фото 1
Транспортний засіб продається з усією документацією на нього / Visordown

Останній мотоцикл короля рок-н-ролу Елвіса Преслі Harley-Davidson FLH-1200 Electra Glide пустять з молотка в Лос-Анджелесі вже 31 серпня.

Байк виставив на торги аукціон GWS Auctions.

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Судячи з повідомлення, цей мотоцикл Преслі придбав в Каліфорнії 11 серпня 1976 року. Пробіг мотоцикла невеликий. Перед аукціоном він був виставлений у вітрині автосалону Pioneer в Південній Дакоті, США.

Транспортний засіб продається з усією документацією на нього. Звичайний Harley-Davidson FLH-1200 Electra Glide 1976 року в хорошому технічному стані і з гідним зовнішнім виглядом коштує $16 тисяч. Проте байк Елвіса Преслі, ймовірно, обійдеться поціновувачам значно дорожче.

Harley короля рок-н-ролу продадуть з молотка - фото 341748

Виставлена ​​на аукціон модель Harley-Davidson має двигун об'ємом 1206 кубометрів від Shovelhead в поєднанні з чотирисмуговою трансмісією. Видача двигуна становить 58 л. с. при 5150 об/хв. Вага байка, без урахування рідини, становить 345 кг.

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Джерело: visordown
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