Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили

Знамениті футболісти відреагували на незвичайне тренування юного воротаря в умовах карантину. Зірки футболу стають в чергу, бажаючи провести спільне тренування з хлопчиком.

Хлопчик тренує навички гри біля воріт, використовуючи паркан на задньому дворі. Відео у мережі опублікувала мама маленького спортсмена, і воно відразу ж стало популярним. "Коли ти воротар і єдина дитина в ізоляції, і намагаєшся не відставати від тренувань. Сам придумав це! Я так вражена", – підписала відео мама хлопчика.

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When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1 — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 23, 2020

Відео оцінили воротар "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа і колишній страж воріт "Червоних дияволів" Петер Шмайхель. "Ніщо, навіть злий вірус, такий як COVID-19, не повинен заважати талановитому воротареві ставати кращим. Молодець, хлопець", – прокоментував відео легендарний датчанин.

А футболіст Хуан Мата запропонував хлопчикові потренувати з ним штрафні удари, коли завершиться карантин. Також свої послуги хлопцеві запропонував голкіпер "Вотфорда" Бен Фостер.

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