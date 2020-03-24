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Карантин Коронавірус

Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили

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Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили - фото 1

Знамениті футболісти відреагували на незвичайне тренування юного воротаря в умовах карантину. Зірки футболу стають в чергу, бажаючи провести спільне тренування з хлопчиком.

Хлопчик тренує навички гри біля воріт, використовуючи паркан на задньому дворі. Відео у мережі опублікувала мама маленького спортсмена, і воно відразу ж стало популярним. "Коли ти воротар і єдина дитина в ізоляції, і намагаєшся не відставати від тренувань. Сам придумав це! Я так вражена", – підписала відео мама хлопчика.

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Відео оцінили воротар "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа і колишній страж воріт "Червоних дияволів" Петер Шмайхель. "Ніщо, навіть злий вірус, такий як COVID-19, не повинен заважати талановитому воротареві ставати кращим. Молодець, хлопець", – прокоментував відео легендарний датчанин.

А футболіст Хуан Мата запропонував хлопчикові потренувати з ним штрафні удари, коли завершиться карантин. Також свої послуги хлопцеві запропонував голкіпер "Вотфорда" Бен Фостер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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