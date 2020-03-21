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Футболіст Динамо долучився до челенджу з туалетним папером, але щось пішло не так: відео
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Захисник Динамо Владислав Дубінчак, який грає за Карпати в оренді, невдало прийняв виклик популярного у мережі челенджу Залишайся вдома від одноклубника Богдана Лєднєва. Кумедним відео футболіст поділився в Insagram.
Останнім часом зірки футболу активно беруть участь у флешмобі Залишайся вдома, який запустили, аби люди по всьому світу не виходили на вулиці без потреби та дотримувалися карантину. Суть челенджу полягає у тому, що спортсмен повинен набивати рулон туалетного паперу ногою замість м'яча.
До слова: Воротар збірної України підтримав флешмоб із туалетним папером: відео
І українські футболісти також долучаються до такої акції. Зокрема, гравець Динамо Владислав Дубінчак виклав відео на своїй сторінці в Instagram, де в рамках флешмобу він набивав рулон, після чого відбив його і той попав в обличчя коханої спортсмена.
"Бережіть своїх дівчат", – підписав відео Дубінчак.
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