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Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе

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Фото: Патрульна поліція - фото 1
Фото: Патрульна поліція

1 червня в Україні запрацювали камери автоматичної фіксації, але замість того, щоб не порушувати правила, деякі водії намагаються перехитрити їх. Так, вони закривають номери свого авто, щоб система їх не розпізнала, але уникнути покарання їм не вдається.

Як наголошує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, якщо навіть у якийсь спосіб водій зможе приховати номерні знаки на авто, а камера автоматичної фіксації не розпізнає їх і не зафіксує порушення, то відповідальність все одно наступить.

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"На дорогах є наші патрулі, які завжди можуть зупинити вас за це порушення, а саме: за експлуатацію транспортного засобу без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами..., чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим", – пояснили в поліції.

За це передбачений штраф у розмірі 170 гривень (ч.6. ст.121 КУпАП). За повторне ж порушення штраф – 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе - фото 409857

Білошицький також показав приклади такого порушення, за яке водії отримали свої постанови:

Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе - фото 409856
Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе - фото 409858
Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе - фото 409855
Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе - фото 409859

Пам'ятайте, що найкращий спосіб уникнути відповідальності – не порушувати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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