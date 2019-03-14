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Як її розкусити: 5 ознак, що у неї силіконові груди
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Пластична хірургія не стоїть на місці, а це означає, що, на перший погляд, відрізнити справжні груди від силіконових не так уже й просто. Розповідаємо, як відрізнити творіння хірургів і Матінки-природи!
Ці поради допоможуть визначити, чи перед вами представниця бюсту, подарованого генетикою та природою.
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Груди надто близько одна до одної
У більшості жінок відстань між грудьми становить 5-7,5 см, але імплантати істотно скорочують цей проміжок. Якщо її груди майже стикаються, то, швидше за все, вони – творіння хірурга.
Коли хірурги ставлять імплантати, в більшості випадків вони просто засовують їх під шкіру та роблять груди ближчими одну до одної, – зазначив хірург Норман Роу.
Вони занадто високо!
Ще одна ознака, яка повністю видає силікон: молочні залози розташовані занадто високо.
Зазвичай вони повинні бути в районі пахв, але не дуже якісна пластика, коли імплантати засовували з боку пахв, задирає груди вгору, – каже Роу.
Це особливо видно, коли жінка в купальному костюмі, а не в бюстгальтері з ефектом пуш-ап.
Вони нагадують дині
"Природна форма грудей схожа швидше на грушу або краплю, а якщо це скоріше кругла диня, то в справу, напевно, пішов силікон", – продовжує розкривати секрети Роу.
Це пов'язано з ідеально круглою формою самих імплантатів – на відміну від справжніх грудей, яка є більш щільною знизу.
Видно шрами
Пластичні хірурги в основному використовують чотири точки для установки імплантатів, і в будь-якому випадку після операції залишаються шрами.
Чується хлюпання
Для цього вам може знадобитися стетоскоп (або просто повна тиша), але з усім тим цей спосіб працює: жінки з імплантатами, що містять сольовий розчин замість силікону, іноді хлюпають при русі.
Якщо наповнити імплантат у повному обсязі, залишиться повітряна кишеня, яка і виробляє звук. На вулиці його, звичайно, не почуєш, але в інтимній обстановці цілком, – пояснює Роу.
Тепер ви знаєте трішки більше про силіконові груди, і умієте їх відрізняти від справжніх ;)
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