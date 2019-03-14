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Як її розкусити: 5 ознак, що у неї силіконові груди

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Як розпізнати силіконові груди - фото 1
Як розпізнати силіконові груди

Пластична хірургія не стоїть на місці, а це означає, що, на перший погляд, відрізнити справжні груди від силіконових не так уже й просто. Розповідаємо, як відрізнити творіння хірургів і Матінки-природи!

Ці поради допоможуть визначити, чи перед вами представниця бюсту, подарованого генетикою та природою.

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Груди надто близько одна до одної

У більшості жінок відстань між грудьми становить 5-7,5 см, але імплантати істотно скорочують цей проміжок. Якщо її груди майже стикаються, то, швидше за все, вони – творіння хірурга.

Коли хірурги ставлять імплантати, в більшості випадків вони просто засовують їх під шкіру та роблять груди ближчими одну до одної, – зазначив хірург Норман Роу.

Вони занадто високо!

Ще одна ознака, яка повністю видає силікон: молочні залози розташовані занадто високо.

Придивіться до висоти грудей - фото 314478
Придивіться до висоти грудей

Зазвичай вони повинні бути в районі пахв, але не дуже якісна пластика, коли імплантати засовували з боку пахв, задирає груди вгору, – каже Роу.

Це особливо видно, коли жінка в купальному костюмі, а не в бюстгальтері з ефектом пуш-ап.

Вони нагадують дині

"Природна форма грудей схожа швидше на грушу або краплю, а якщо це скоріше кругла диня, то в справу, напевно, пішов силікон", – продовжує розкривати секрети Роу.

Це пов'язано з ідеально круглою формою самих імплантатів – на відміну від справжніх грудей, яка є більш щільною знизу.

Силіконові груди надто круглі - фото 314479
Силіконові груди надто круглі

Видно шрами

Пластичні хірурги в основному використовують чотири точки для установки імплантатів, і в будь-якому випадку після операції залишаються шрами.

Чується хлюпання

Для цього вам може знадобитися стетоскоп (або просто повна тиша), але з усім тим цей спосіб працює: жінки з імплантатами, що містять сольовий розчин замість силікону, іноді хлюпають при русі.

Якщо наповнити імплантат у повному обсязі, залишиться повітряна кишеня, яка і виробляє звук. На вулиці його, звичайно, не почуєш, але в інтимній обстановці цілком, – пояснює Роу.

Тепер ви знаєте трішки більше про силіконові груди, і умієте їх відрізняти від справжніх ;)

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Джерело: mhealth
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