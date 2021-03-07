Як їсти все і худнути: проста порада від дієтолога

Дієтолог зі США поділилась простим секретом, як позбутись зайвої ваги, не відмовляючись від улюблених страв. Все значно легше, аніж здається.

Американська дієтологиня Рейчел Пол активно веде профіль в соцмережі Instagram, де розповідає про основи здорового харчування. Жінка яскраво показує приклади корисних страв, тому не дивно, що за нею стежать понад 459 тисяч підписників. У кожному зі своїх дописів вона підіймає тему схуднення, пояснюючи, що не обов'язково відмовлятись від звичайної їжі, щоб позбутись зайвих кілограмів.

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"Ця ідея може здатись простою, але навіть невеликі зміни можуть дати значні результати. Нема продуктів, які "не можна" їсти. Якщо добре подумати, то йдеться про те, якими порціями їх вживати. Для багатьох це означає менше вуглеводів та більше овочів, джерел жиру та білків", – пояснила дієтолог.

У якості прикладу вона показала одну страву із різним співвідношенням продуктів: макарони зі шпинатом та курятиною.

Одна тарілка наполовину заповнена макаронами, на чверть зеленню, на чверть куркою. Але для схуднення краще брати другу тарілку, де саме джерел вуглеводів, тобто макаронів, буде менше, аніж овочів. У правильному раціоні краще робити акцент саме та корисну продукти, багаті на клітковину, жиру та білки, але й залишати місце для смаколиків, щоб не зриватись.

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