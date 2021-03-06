Експерти дали пораду для тих, хто намагається схуднути

Можна морити себе голодом, сидіти на жорстких дієтах, але це зовсім не означає, що вам вдасться схуднути. Тож варто прислухатися до поради експертів. З її допомогою у вас буде значно більше шансів досягнути бажаного результату.

Виявилося, що гаряча їжа сприймається нашим організмом як більш ситна. Тому людям, які хочуть позбутися від зайвих кілограмів, слід їсти саме підігріту їжу.

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Учені протягом двох тижнів аналізували поведінку клієнтів одного з кафе в Нью-Йорку. У відвідувачів закладу була можливість замовити холодні або гарячі сендвічі. Виявилося, що ті, хто вибирав холодну їжу, вдвічі частіше замовляли ще якісь закуски, наприклад, печиво або чипси.

Таку ж закономірність зауважили серед тих, хто замовляв холодні, а не гарячі напої. Клієнти кафе, купивши холодний напій, значно частіше купували додатково мафін або круасан. Учені вважають, що це пов'язано з інстинктивним сприйняттям холодної їжі як менш ситної.

"Це одне з пояснень. Інше – гаряча їжа інтенсивніше впливає на органи чуття, що впливає на відчуття насичення. Ми поки не визначили кореляцію між кращою температурою їжі й індексом маси тіла, але є всі підстави вважати, що якщо ви хочете схуднути (для чого потрібно менше їсти), то вам варто вибирати гарячі страви", – сказав професор Морін Моррін з Університету Ратджерс, один з авторів дослідження.

Тож ми рекомендуємо віддавати перевагу гарячим стравам, якщо у вас на меті схуднення. Натомість холодні страви та напої можуть стати причиною того, що ви з'їдатимете значно більше.

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