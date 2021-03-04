Названі жирні продукти, які насправді корисно їсти

Останні дослідження показали, що насичені, або шкідливі, жири займають свою нішу в правильному харчуванні і регулярне їх вживання в помірній кількості може привести в норму рівень холестерину в крові.

Вершкове масло

За своїми поживними властивостями вершкове масло набагато корисніше, ніж ви думаєте. У ньому міститься більше жиророзчинних вітамінів, особливо вітамін К2, який допомагає вашому організму засвоювати кальцій, а значить доставляти його до кісток і видаляти з артерій, де він може завдати серйозної шкоди.

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Жовтки

Жовтки звичайних яєць – це джерело вітаміну А, холіну, вітамінів групи В і селену. Для них характерний високий рівень вітаміну D і каротиноїдів – антиоксидантів, які надають жовткам свій насичений жовто-оранжевий колір.

Органічний бекон

У беконі міститься дуже важлива речовина холін, яка, згідно з дослідженнями, допомагає боротися з наслідками хвороби Альцгеймера та іншими порушеннями в діяльності мозку. До того ж бекон – це джерело вітамінів групи В і цинку, які допомагають виробляти серотонін.

Какао масло

Масло, яке дуже часто використовується в натуральних засобах по догляду за шкірою, так само добре підходить і для здорової їжі. Какао масло насичує організм антиоксидантами і омега-9 жирними кислотами, які допомагають підтримувати гормональний баланс і баланс імунної системи.

Авокадо

Авокадо багате олеїновою кислотою (омега-9) і підтримує здоровий баланс шкіри, гормонального фону, одночасно сприяючи оздоровленню травної системи завдяки вмісту клітковини.

Горіхові пасти і масло

Горіхи – не тільки чемпіони за кількістю калорій, але і чемпіони за вмістом поживних речовин. Клітковина, білок, антиоксиданти, різноманітні вітаміни і мінерали – все в комплексі працює на зниження кров'яного тиску і навіть оздоровлення серцево-судинної системи.

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