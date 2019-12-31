Як їсти шоколад з користю для здоров'я

Вчені за допомогою нових досліджень доводять все більше і більше корисних властивостей шоколаду для організму.

Профілактика захворювань

Фахівці стверджують, що чорний шоколад багатий на потужні антиоксиданти, поліфеноли, які зміцнюють імунну систему організму, захищаючи його від інфекційних захворювань. Також ці речовини покращують кровотік, позитивно впливають на мікрофлору кишківника і знижують в крові рівень шкідливого холестерину. Для цього достатньо лиш пів плитки шоколаду на день.

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Вітаміни

У шоколаді з високим рівнем какао-бобів міститься багато вітамінів і поживних речовин. Наприклад, кілька шматочків чорного шоколаду можуть заповнити в організмі дефіцит магнію, який необхідний для нервової системи.

Настрій

Вчені довели, що шоколад (в невеликих кількостях) сприятливо впливає на психологічний стан людини, зокрема підвищує настрій. Цей продукт допомагає розслабитися і одночасно стимулює організм на роботу.

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