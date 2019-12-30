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Ці продукти здатні підвищити енергійність утричі

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Здорове харчування - фото 1
Здорове харчування / myjane

Вчені розповіли про кілька продуктів, які допоможуть підвищити енергійність людини, а також, позитивно вплинуть на організм.

І мова не піде про каву. Ці продукти не зашкодять нервовій системі, і повністю корисні.

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Першими в списку йдуть банани. У них містяться корисні вітаміни, а також, такі речовини як: калій, натрій, кальцій, фосфор. Крім цього, вони можуть запобігти зневодненню, яке і є однією з найголовніших причин втоми.

Також, в переліку продуктів є насіння Чіа. У ньому багато клітковини, вуглеводів, а також корисних жирів. Як відомо, це насіння найчастіше вживають спортсмени. З їх допомогою вони наповнюються енергією. Зелений чай. Він набагато корисніший, ніж кава, і не впливає негативно на нервову систему людини. Також, в ньому є величезна кількість вітамінів, що дозволяє поліпшити обмін речовин.

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Джерело: myjane
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