Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості поради

Відбілювання зубів домашніми засобами навряд чи може зрівнятися у своєму ефекті з професійними процедурами. Водночас у вас вийде добряче освітлити зубну емаль, не витрачаючи всі гроші світу. Розповідаємо вам, як повернути сяйво усмішці в домашніх умовах.

Сода. Навіть стоматологи визнають, що сода має властивість вибілювати зуби. Але щоб, освітлення зубної емалі стало помітним, користуватися цим засобом потрібно протягом тривалого терміну (сода відбілює зуби поступово).

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Важливо пам'ятати, що сода для зубної емалі – абразив, тобто, речовина, здатна дряпати її та викликати мікропошкодження. При ослабленій емалі та чутливих зубах содою краще не користуватися. Але навіть якщо ніяких проблем із зубами немає, користуватися содою щодня не можна: її застосовують тільки один-два рази на тиждень. Зуби можна чистити, змочивши щітку у воді і насипавши на неї зверху дрібку соди. Або соду можна змішати з улюбленою зубною пастою чи зубним порошком.

Полуниця. Ця ягода давно відома як засіб відбілювання зубів. Для посилення ефекту подрібнена полуниця змішується з содою – отриманим складом потрібно акуратно натерти зуби і залишити на 10 хвилин, після чого слід ретельно прополоскати рот.

Насправді, кажуть вчені, зуби після соди та полуниці виглядають білішими, оскільки ці компоненти ефективно видаляють з їх поверхні забруднення та наліт. Відбілюючі засоби, якими користуються стоматологи, проникають всередину зубної емалі і руйнують пігменти, які забарвлюють її, позбавляючи білизни. Але в тому, що домашні засоби не діють настільки ж радикально, є свої плюси, адже так менше ризику серйозно нашкодити зубам.

Поєднайте полуницю з содою для максимального ефекту

Активоване вугілля. Стовченим вугіллям зуби чистять для відбілювання раз на тиждень протягом місяця. При цьому краще використовувати зубну щітку з м'якою щетиною. Крім того, домашні процедури відбілювання зубів вугіллям краще виконувати ввечері, адже зуби та ясна можуть змінити почорніти на деякий час.

Лимон. Цитрусова кислота здатна зробити емаль світлішою на кілька тонів. Найпростіший спосіб – протерти зуби лимонною скоринкою, а потім прополоскати рот. Або можна взяти зубну пасту, змішати з декількома краплями свіжовичавленого лимонного соку та почистити цією сумішшю зуби. Але повторювати процедуру можна не довше ніж 5-6 днів поспіль.

Лимони теж сприяють відбіленню зубної емалі

Апельсинова шкірка та лавровий лист. Відбілювання зубів апельсиновою шкіркою і лавровим листом – ще один давно перевірений спосіб. Для цього зуби спочатку потрібно потерти шматочком апельсинової шкірки зовнішньою помаранчевою стороною. Після цього на зубну емаль наноситься розтертий в порошок сухий лавровий лист. Через 5 хвилин рот слід ретельно прополоскати. Цей метод дає ефект відбілювання завдяки своїй антибактеріальній активності – речовини з апельсинової шкірки і лаврового листа знищують бактерії, які ведуть до потемніння зубної емалі.

Бананова шкірка. Внутрішньою частиною свіжої шкірки банана слід натерти зуби і залишити після цього приблизно на 10 хвилин, потім очистити і полоскати порожнину рота.

Скористайтесь шкіркою банана

Тепер ви знаєте, як відбілити зуби в домашніх умовах за смішні гроші. Головне – не зловживати та пам'ятати про те, що надмірні зусилля можуть лише нашкодити зубній емалі й вашій усмішці!

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