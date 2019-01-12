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Як їсти крупи, щоб схуднути: поради дієтологів
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Американські дієтологи назвали найкращий спосіб вживання круп і продуктів з них, що сприяє, зокрема, схудненню. Відповідне дослідження опубліковане в журналі American Journal of Clinical Nutrition.
На думку авторів, найбільш корисними для здоров'я є цільнозернові, тобто те, що не пройшли обробку (дроблення і очищення), крупи. Вони сприяють зниженню маси тіла і зменшують ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи.
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До своїх висновків вчені прийшли, спостерігаючи вісім тижнів за дієтою 81 добровольців у віці 40-65 років. Протягом перших двох тижнів учасники вживали приблизно однакові продукти, що містять оброблене зерно. Після цього їх розділили на дві групи, по 40 і 41 осіб. Перші залишилися на колишній дієті, а другі почали вживати тільки необроблене зерно. Раціон груп в іншому був аналогічний, зокрема, однаково збалансований за вмістом білків, жирів і вуглеводів.
Виявилося, що в учасників другої групи кишківник містив більшу кількість бактерій Lachnospiraceae і менше - Enterbacteriaceae. Перші мікроорганізми сприяють нормальному pH, другі - сприяють розвитку запальних процесів. Крім того, ефект від вживання цільнозернових продуктів призводить до зниження загальної енергетичної цінності щоденного раціону на приблизно сто кілокалорій (еквівалентно інтенсивній ходьбі протягом півгодини).
Автори рекомендують включати у свій раціон, зокрема, продукти з цільнозернового борошна, вівса і коричневого рису. Відмінність між обробленим та необробленим зернами, як стверджують вчені, полягає в тому, що другі містять більше клітковини і мікроелементів.
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