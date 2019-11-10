Як їсти картоплю і худнути: відповідь медиків

Не обов'язково відмовлятись від улюбленої картопельки, якщо хочете позбутись зайвих кілограмів. Експерти розповіли, як їсти картоплю та худнути.

Варто розуміти, що картопля насправді є чудовим джерелом корисних речовин, які також допомагають позбутись ваги. Щоправда, не в тому випадку, якщо ви любите смажену картоплю та деруни.

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Медики пояснили, що картопля багата на вітаміни В1, В2, В6 та навіть вітамін С. До того ж, вона не дозволяє переїдати та швидко втамовує голод, що доволі важливо у процесі схуднення. Ще однією перевагою є те, що страви з картоплі допомагають нормалізувати рівень цукру в крові.

Як їсти картоплю, щоб худнути

"Картопля ефективно стабілізує цукор в крові, тому упродовж довгого часу ви відчуваєте ситість та не тягнетесь до солодкого чи іншої шкідливої їжі. Загалом, картопля – чудовий продукт для тих, хто хоче позбутись ваги. Важливо, при цьому, не вживати смажену картоплю, а також не їсти надто калорійні страви на основі картоплі", – зазначають дієтологи. Вони також додають, що гарним варіантом трапези для тих, хто худне, є варена картопля з овочами, зеленню або яйцями.

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