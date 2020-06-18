Як їсти фастфуд без шкоди для фігури та здоров'я

Мало хто інколи не відчуває бажання з'їсти щось шкідливе, тому дієтологи розповіли, як дозволити собі спокуситись на фастфуд без наслідків.

Якщо вам раптово закортіло з'їсти якийсь фастфуд, приміром, бургер з картопелькою фрі, то варто пам'ятати кілька простих правил, які дозволять не перейматись про фігуру та здоров'я. Перш за все, краще все ж приготувати страву самостійно, адже так можна буде контролювати всі інгредієнти.

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Якщо ви вирішили робити бургер, то для нього найкраще обирати цільнозерновий хліб, чимало свіжої зелені та звичайну котлету. Останнє можна замінити на індичку чи куряче філе. Також можна зробити смаколик у лаваші, а доповнити страву домашнім соусом чи томатною пастою.

Для смачної і безпечної картоплі найкраще вибирати запікання з мінімальною кількістю олії. Якщо ж душа прагне морозива, то обирайте будь-який фрукт чи ягоди, збийте їх у блендері та заморозьте.

У випадку з готовим фастфудом також можна згадати про невеличкі хитрощі, які зроблять його менш шкідливим. Додавайте більше овочів та зелені, а також надавайте перевагу перевіреним місцям, де купуєте такі страви.

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