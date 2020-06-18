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Як їсти фастфуд без шкоди для фігури та здоров'я

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Як їсти фастфуд без шкоди для фігури та здоров'я - фото 1

Мало хто інколи не відчуває бажання з'їсти щось шкідливе, тому дієтологи розповіли, як дозволити собі спокуситись на фастфуд без наслідків.

Якщо вам раптово закортіло з'їсти якийсь фастфуд, приміром, бургер з картопелькою фрі, то варто пам'ятати кілька простих правил, які дозволять не перейматись про фігуру та здоров'я. Перш за все, краще все ж приготувати страву самостійно, адже так можна буде контролювати всі інгредієнти.

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Якщо ви вирішили робити бургер, то для нього найкраще обирати цільнозерновий хліб, чимало свіжої зелені та звичайну котлету. Останнє можна замінити на індичку чи куряче філе. Також можна зробити смаколик у лаваші, а доповнити страву домашнім соусом чи томатною пастою.

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Для смачної і безпечної картоплі найкраще вибирати запікання з мінімальною кількістю олії. Якщо ж душа прагне морозива, то обирайте будь-який фрукт чи ягоди, збийте їх у блендері та заморозьте.

У випадку з готовим фастфудом також можна згадати про невеличкі хитрощі, які зроблять його менш шкідливим. Додавайте більше овочів та зелені, а також надавайте перевагу перевіреним місцям, де купуєте такі страви.

Як їсти фастфуд без шкоди для фігури та здоров'я - фото 410831

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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