Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці рослинні продукти містять не менше білків, аніж м'ясо

  • 29
Чим можна замінити м'ясо - фото 1
Чим можна замінити м'ясо

Існує поширений міф, що лише м'ясо містить вдосталь білків, аби організм добре функціонував та підтримував вагу на потрібному рівні. Але експерти назвали три рослинні смаколики, які нічим не поступають м'ясу.

Сочевиця. Вона не лише є основою індійської кухні, а й популярним продуктом, який поступово підкорює світовий ринок. Вона багата на клітковину, залізо, кальцій та поліфеноли, які підтримують здоров'я серця.

І ще: Ці суперпродукти покращують мозкову діяльність

До того ж, одне горня сочевиці містить 18 грамів білків.

Нут. Один із найпоширеніших продуктів серед вегетаріанців, адже з нього можна приготувати чимало страв, навіть цукерки. І це не дивно, адже він стає чудовою основою не для гарнірів, чипсів та навіть морозива. В одній порції нуту приблизно 15 грамів білків.

Ці рослинні продукти містять не менше білків, аніж м'ясо - фото 410817

Чорна квасоля. Хоч вона і багата на вуглеводи, але вони добряче відрізняються від тих, які можна знайти у булочках, макаронах та десертах, адже є корисними. А клітковина у квасолі зменшує рівень "поганого" холестерину та позбавляє відчуття голоду. Одна порція чорної квасолі має 15 грамів білків.

Ці рослинні продукти містять не менше білків, аніж м'ясо - фото 410820

Читайте також: Американські учені назвали цю гру ліками для дітей

Джерело: newsyou
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8119
Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
  • 16 червня, 17:21
  • 462
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 304
Загрузка...
Новини