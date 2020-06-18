Ці рослинні продукти містять не менше білків, аніж м'ясо

Існує поширений міф, що лише м'ясо містить вдосталь білків, аби організм добре функціонував та підтримував вагу на потрібному рівні. Але експерти назвали три рослинні смаколики, які нічим не поступають м'ясу.

Сочевиця. Вона не лише є основою індійської кухні, а й популярним продуктом, який поступово підкорює світовий ринок. Вона багата на клітковину, залізо, кальцій та поліфеноли, які підтримують здоров'я серця.

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До того ж, одне горня сочевиці містить 18 грамів білків.

Нут. Один із найпоширеніших продуктів серед вегетаріанців, адже з нього можна приготувати чимало страв, навіть цукерки. І це не дивно, адже він стає чудовою основою не для гарнірів, чипсів та навіть морозива. В одній порції нуту приблизно 15 грамів білків.

Чорна квасоля. Хоч вона і багата на вуглеводи, але вони добряче відрізняються від тих, які можна знайти у булочках, макаронах та десертах, адже є корисними. А клітковина у квасолі зменшує рівень "поганого" холестерину та позбавляє відчуття голоду. Одна порція чорної квасолі має 15 грамів білків.

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