Як їдять фламінго: відео з зоопарку вразило мережу

В одному з американських зоопарків показали на відео, як виглядає звичайна трапеза у фламінго, але користувачі виявились не готовими до такої несподіванки. Зацініть!

Працівники зоопарку у Сан-Дієго (США) дозволяють побачити всіх мешканців не лише наживо, а й в інтернеті, адже активно ведуть сторінки в соцмережах з яскравими фото та відео. Нещодавно вони вирішили показати, як місцеві фламінго ходять їсти. І це 2-хвилинне відео змусило багатьох замислитись, наскільки добре вони знають тваринний світ.

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Річ у тому, що ці птахи повністю опускають голову під водою і захоплюють корм. Але і це ще не все: вони не лише нахиляють голову, а повністю повертають її до землі. Тож, виходить, що фламінго їдять знизу вверх.

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