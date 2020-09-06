Хлопець три роки оригінально годує кота: відео

Тварини постійно підкорюють тренди інтернету своїм виглядом та своєю поведінкою, але цього кота навряд чи можна назвати типовим домашнім улюбленцем.

На платформі Reddit користувач з ніком bruce656 поділився незвичайним відео з котом, яке за лічені години піднялось у топи. Допис зібрав понад 23 тисячі балів та більше як 300 коментарів, адже пухнастик не живе в автора, а й незвичайним гостем.

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Автор розповів, що знайомий з цим сірим пухнастиком з обгризеним вухом вже три роки і назвав його Панфіло. Зважаючи на те, що він жодного разу не давав себе погладити, а тримав дистанцію між дахами, хлопець придбав спеціальний подовжений тримач, яким передає миску з їжею та з водою постійному відвідувачу.

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