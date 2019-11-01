Як Xiaomi Mi CC9 Pro знімає вночі: ефектні кадри

До світової прем'єри нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro залишилися лічені дні. Ми вже бачили, як він справляється з макрозйомкою. Тепер черга за кадрами, зробленими в умовах недостатньої освітленості.

У компанії зазначають, що для того, аби створити ідеальні кадри вночі, довелося розробити спеціальний нічний режим для Xiaomi Mi CC9 Pro.

І ще: Блогери порівняли автономність нових смартфонів: Redmi Note 8 Pro здав позиції

Фото зроблене на основну камеру Xiaomi Mi CC9 Pro з роздільною здатністю 108 Мп. Досягнути такого результату вдалося завдяки софту, який дозволяє робити 14-бітні RAW-файли зі стисненням без втрати якості.

Є і другий знімок, але не зрозуміло, чи отриманий він за допомогою телеоб'єктива з п'ятикратним оптичним зумом або ж це кроп оригінального зображення.

Фото доступне не в оригінальній роздільній здатності, тому оцінювати його складно, але виглядає картинка дуже непогано. Як смартфон буде знімати в реальності – дізнаємося після презентації 5 листопада.

Нагадаємо про технічні характеристики, якими зможе похизуватися новинка. У Xiaomi Mi CC9 Pro очікується великий акумулятор місткістю 5260 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт, 6,47-дюймовий OLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців, процесор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ.

Читайте також: Чудернацькі смартфони 2019 року: купити не можна дивитися