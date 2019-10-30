Блогери порівняли автономність нових смартфонів: Redmi Note 8 Pro здав позиції

Автори каналу Frankie Tech вирішили провести порівняння акумуляторів одних з найбільш популярних смартфонів п'яти брендів: Xiaomi, OnePlus, HUAWEI, Redmi і realme. Пристрої зійшлися у тесті і поборолися за право називатися гаджетом з найтривалішим часом автономної роботи.

У тестуванні взяли участь шість пристроїв: realme X2, realme X2 Pro, OnePlus 7T, HUAWEI Mate 30 Pro, Xiaomi Mi 9T Pro і Redmi Note 8 Pro.

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Автори експерименту відзначили, що ставили завдання порівняти не флагмани, а найцікавіші моделі з точки зору співвідношення якості та ціни.

Переможцем випробування став HUAWEI Mate 30 Pro, оснащений одним з найбільш пристойних акумуляторів – 4500 мАг. Він пропрацював 9 годині 26 хвилин. Другу сходинку посів realme X2 з результатом 8 годин 53 хвилини: у цій моделі встановлена ​​батарея на 4000 мАг. Замикає трійку лідерів Xiaomi Mi 9T Pro з ідентичною батареєю, який поступився пристрою realme лише 4 хвилини.

На четвертому рядку розмістився ще один смартфон бренду realme – X2 Pro. Акумулятор місткістю 4000 мАг дозволив працювати пристрою протягом 7 годин 41 хвилин. Така ж автономність і в OnePlus 7T, але при цьому акумулятор цієї моделі скромніший – 3800 мАг.

Смартфоном з найскромнішим часом роботи від одного циклу заряду став Redmi Note 8 Pro. Попри значну місткість батареї у 4500 мАг, він пропрацював лише 5 годин і 50 хвилин.

Цей тест вкотре нагадав, що суттєва місткість акумулятора не завжди свідчить про круту автономність. Часто вплив на роботу мають і процесор, і екран, і софт.

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