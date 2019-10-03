Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради

Якщо вам досі здається, що встигати все, прикладаючи мінімуму зусиль – місія неможлива, то ми мусимо вас засмутити. Все реально. Головне в цьому ділі – дотримуватися певних правил!

Розповідаємо вам, як усе встигати, витрачаючи менше часу.

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1. Навчіться говорити "ні"

Уміння говорити "ні" та відмовляти допоможе заощадити багато часу. Слова "ні", "не можу" і "зайнятий" дозволяють уникати людей, які паразитують на вас. Коли на вас насідають, просять допомогти та вимагають дати відповідь негайно, візьміть тайм-аут, аби подумати. Це дозволить не братися за справи, які не в ваших інтересах.

2. Встановлюйте жорсткі ліміти часу

Цікаве спостереження: якщо вам доручили виконати завдання за тиждень, будете робити його весь цей час. Ви будете виправляти, удосконалювати та сидіти над завданням 40 годин. Якщо доручать цю роботу зробити за день, то ви вкладетеся у 8 годин. Найцікавіше – якість роботи буде аналогічною. Месидж полягає в тому, що ви завжди повинні встановлювати жорсткі, реальні та стиснуті ліміти часу, необхідні для виконання конкретного завдання.

Встановіть жорсткий ліміт часу

3. Не робіть непотрібні дії

Менше зайвих дій та ініціативи (остання ще й карається). Не виконуйте зайвої роботи даремно. Уміння уникати непотрібної самодіяльності допоможе зайнятися дійсно важливими і потрібними справами. Хто багато метушиться та робить багато непотрібних дій, той нічого не доб'ється, але завжди буде чимось зайнятий по самісіньке горло.

4. Боріться з прокрастинація

Ми любимо нічого не робити. У нас десяток термінових справ, але ми відволікаємось та нічого не робимо. Ми починаємо дивитися щось в інтернеті, займатися дрібними справами, відволікатися на різні безглузді речі. Ми робимо все, щоб не зайнятися дійсно важливим. Коли треба готуватися до іспиту ми починаємо протирати пил, читати розважальну книгу, дивитися серіал або гладити улюблену кішку.

Боріться з прокрастинація. Сядьте і нічого не робіть. Абсолютно нічого. Не дивися в телефон, в телевізор або на вулицю, а просто сидіть у кріслі. Через 10-15 хвилин вам набридне, і ви почнете щось робити. Звичайно ж, якщо просто не підете спати ;)

Позбудьтесь факторів, які вас постійно відволікають

5. Зосереджуйтесь на головних завданнях

Використовуйте принцип Парето: 20% дій дадуть 80% результату. Зосереджуйтеся на головних завданнях, які приведуть до потрібного результати швидше. Не розпорошуйте сили, увагу і час на сотню дрібних справ, які не мають значення в найближчій перспективі.

Маємо надію, що наші поради допоможуть вам не лише швидше виконувати завдання, які виникають, а й позитивно вплинуть на продуктивність!

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