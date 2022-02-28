Алергія в укриттях: що робити, аби вберегти себе

У часи війни населення України укривається у захисних спорудах за сигналами цивільного захисту. За словами педіатрів, багато дітей у таких сховищах починають задихатися. Які дії варто зробити, щоб такого не сталося?

Про це пише педіатр, алерголог, пульмонолог Руселевич Мая.

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Що може спровокувати напад астми у сховищі:

Пил

Цвіль

Алергени тварин

Харчові алергени

"Дихайте глибоко на рахунок 1-2-3-4, рахуйте, відволікайте провокатор бронхоспазму! Немає небулайзера – зробіть спейсер з пляшки. Старшим діткам, хто може зробити синхронізований вдих (одночасно натиснути на балончик або покрутити його і зробити вдих. Знайдіть дексаметазон або преднізолон (ампули, таблетки). Ще можна аерофілін з 6 років. Часто промивайте ніс сольовими розчинами і давайте антигістамінні препарати за віком", – радить педіатр.

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