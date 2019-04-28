Як недосип позначаються на кар'єрі

Навіть невеликий недосип може поставити вашу кар'єру під загрозу, вважають фахівці з Південно-Флоридського університету (США).

Вчені обстежили 130 людей, які працюють в сфері інформаційних технологій і мають хоча б одну дитину шкільного віку.

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Як виявилося, нестача навіть 16 хвилин сну призводить до погіршення працездатності на наступний робочий день. Невиспані співробітники частіше повідомляли про проблеми з концентрацією уваги, пам'яттю і іншими когнітивними процесами. Крім того, недосипання стає додатковим фактором стресу, ускладнюючи пошук балансу між роботою та особистим життям.

"Ці циклічні асоціації демонструють, що сон співробітників схильний до щоденного когнітивного стресу, а також сприяє когнітивно-стресовим переживанням, – говорить один з авторів дослідження. – Результати цього дослідження дають емпіричні докази того, чому роботодавці мають докладати більше зусиль для заохочення сну своїх співробітників".

Невиспані співробітники частіше повідомляли про проблеми з концентрацією уваги

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