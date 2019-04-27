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Як впливає на організм повна відмова від м'яса та риби
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Дієтологи часто рекомендують відмовлятися від м'яса та риби, щоби схуднути. Втім, не варто забувати, що більшість відомих дієт дають лише тимчасовий результат. А от відмова від певних продуктів не лише не принесе користі вам, а й може підірвати здоров'я.
До найнебезпечніших фахівці зараховують дієти, які мають на увазі різке скорочення кількості калорій на тривалий час, відмову від певних груп товарів або і зовсім відмова від прийому їжі.
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Так звана вегетаріанська дієта, яка має на увазі повну відмову від м'яса, риби і молочних продуктів, може негативно позначитися на загальному стані здоров'я, – наголосила лікар.
Вона також зазначила, що повністю відмовлятися від м'ясних продуктів не варто.
Калорій у м'ясі, звичайно ж, більше ніж у фруктах і овочах, але в розумних кількостях і при правильній обробці вони не стануть причиною зайвої ваги. Я рекомендую не смажити, а тушкувати, запікати або відварювати м'ясо, бажано нежирних сортів, – додала фахівець.
Також вона зазначила, що вегетаріанська дієта дійсно може посприяти втраті ваги та очистити організм. На її думку, рослинна їжа надзвичайно важлива та повинна складати основу раціону. Але білок – це будівельний матеріал для нашого організму.
Ще одна небезпека полягає в тому, що відразу ж після того, як дієта буде завершена і ви повернетеся до звичного раціону, вага швидко повернеться до колишньої позначки, адже організм, позбавлений тваринних білків, почне активно відкладати жирові запаси на випадок, якщо йому знову доведеться "голодувати".
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