Як впливає на організм повна відмова від м'яса та риби

Дієтологи часто рекомендують відмовлятися від м'яса та риби, щоби схуднути. Втім, не варто забувати, що більшість відомих дієт дають лише тимчасовий результат. А от відмова від певних продуктів не лише не принесе користі вам, а й може підірвати здоров'я.

До найнебезпечніших фахівці зараховують дієти, які мають на увазі різке скорочення кількості калорій на тривалий час, відмову від певних груп товарів або і зовсім відмова від прийому їжі.

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Так звана вегетаріанська дієта, яка має на увазі повну відмову від м'яса, риби і молочних продуктів, може негативно позначитися на загальному стані здоров'я, – наголосила лікар.

Вона також зазначила, що повністю відмовлятися від м'ясних продуктів не варто.

Калорій у м'ясі, звичайно ж, більше ніж у фруктах і овочах, але в розумних кількостях і при правильній обробці вони не стануть причиною зайвої ваги. Я рекомендую не смажити, а тушкувати, запікати або відварювати м'ясо, бажано нежирних сортів, – додала фахівець.

Вегетаріанська дієта сприяє лише тимчасовому схудненню

Також вона зазначила, що вегетаріанська дієта дійсно може посприяти втраті ваги та очистити організм. На її думку, рослинна їжа надзвичайно важлива та повинна складати основу раціону. Але білок – це будівельний матеріал для нашого організму.

Ще одна небезпека полягає в тому, що відразу ж після того, як дієта буде завершена і ви повернетеся до звичного раціону, вага швидко повернеться до колишньої позначки, адже організм, позбавлений тваринних білків, почне активно відкладати жирові запаси на випадок, якщо йому знову доведеться "голодувати".

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