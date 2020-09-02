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Як ситна вечеря впливає на фігуру

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Як ситна вечеря впливає на фігуру - фото 1

Дієтологи з усього світу сперечаються не лише через важливість сніданку, а й вечері. ЧИ справді від вечірнього прийому їжі залежить стрункість – читайте далі.

Доволі багато людей після важкого насиченого дня дозволяє собі дуже ситну вечерю, адже відсутність сніданку та кілька перекусів дають взнаки. І поки хтось через такий спосіб життя худне, то більшість набирає зайву вагу.

І ще: Навіть худим: чому корисно зменшувати кількість калорій в раціоні

Експерти пояснюють, що трапеза пізніше, аніж за 3 години до сну, призводить до того, що людина вживає більше калорій і доволі рідко обирає справді корисні продукти. До того ж через голод вечеря є надто ситною та швидкою, через що не важко отримати кілька зайвих кілограмів та проблеми зі здоров'ям.

Надто ситна вечеря призводить до появи зайвої ваги - фото 423441
Надто ситна вечеря призводить до появи зайвої ваги

Це підтвердив експеримент учених з Ольстерського університету у Північній Ірландії, у рамках якого стежили за раціоном понад 1000 дорослих людей у віці від 19 до 64 років. Виявилось, якщо 30% чи менше денних калорій припадало на вечерю, то вдень люди вживали значно менше продуктів, аніж потрібно для нормальної роботи. Тому вечірня трапеза перетворюється у споживання понад половини денної норми калорій, а шанси на корисність знижуються до мінімуму.

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Джерело: medikforum
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