Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Як водії ставляться до безпілотних автомобілів: цікаве дослідження

  • 16
Поки мало водіїв готові повністю довіритися автомобілю на автопілоті - фото 1
Поки мало водіїв готові повністю довіритися автомобілю на автопілоті

Американські дослідники з'ясували, що більшість водіїв не готові до появи на дорогах безпілотних автомобілів. При цьому вони зовсім не проти всіляких систем допомоги при водінні та очікують розвитку цих технологій.

Згідно з новим дослідженням Американської автомобільної асоціації штату Каліфорнія (ААА), 86% водіїв бояться їздити з активованою системою автопілотування на власному автомобілі. Тільки 14% вважають, що будуть себе відчувати комфортно, поки робот подбає про їх доставку з пункту "А" у пункт "Б".

Це цікаво: В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі

Цікаво, але водії все ж не повністю проти нових технологій. Так, 58% готові до досконаліших систем допомоги водієві на своєму наступному автомобілі, а 80% вже сьогодні хочуть поліпшити такі функції, як автоматичне гальмування і допомога при русі. Але все змінюється, коли мова заходить про повну передачу управління штучному інтелекту.

Як водії ставляться до безпілотних автомобілів: цікаве дослідження - фото 449573
Водії хочуть, щоб системи допомагали керувати автомобілем, але повністю їм поки не довіряють

Споживачі, ймовірно, матимуть принаймні одну з нових функцій допомоги водієві (ADAS) у своєму наступному автомобілі, і в багатьох випадках це буде їх перше знайомство з передовими автомобільними технологіями, – вважають представники ААА.

Відзначимо, що Ілон Маск пообіцяв появу п'ятого рівня автономності в електрокарах Tesla вже до кінця поточного року.

Читайте також: Hyundai Ioniq 5 побив рекорд: кількість попередніх замовлень зашкалює

Джерело: 8newsnow
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 472
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4791
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2836961
Загрузка...
Новини