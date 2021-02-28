Як водії ставляться до безпілотних автомобілів: цікаве дослідження

Поки мало водіїв готові повністю довіритися автомобілю на автопілоті

Американські дослідники з'ясували, що більшість водіїв не готові до появи на дорогах безпілотних автомобілів. При цьому вони зовсім не проти всіляких систем допомоги при водінні та очікують розвитку цих технологій.

Згідно з новим дослідженням Американської автомобільної асоціації штату Каліфорнія (ААА), 86% водіїв бояться їздити з активованою системою автопілотування на власному автомобілі. Тільки 14% вважають, що будуть себе відчувати комфортно, поки робот подбає про їх доставку з пункту "А" у пункт "Б".

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Цікаво, але водії все ж не повністю проти нових технологій. Так, 58% готові до досконаліших систем допомоги водієві на своєму наступному автомобілі, а 80% вже сьогодні хочуть поліпшити такі функції, як автоматичне гальмування і допомога при русі. Але все змінюється, коли мова заходить про повну передачу управління штучному інтелекту.



Водії хочуть, щоб системи допомагали керувати автомобілем, але повністю їм поки не довіряють

Споживачі, ймовірно, матимуть принаймні одну з нових функцій допомоги водієві (ADAS) у своєму наступному автомобілі, і в багатьох випадках це буде їх перше знайомство з передовими автомобільними технологіями, – вважають представники ААА.

Відзначимо, що Ілон Маск пообіцяв появу п'ятого рівня автономності в електрокарах Tesla вже до кінця поточного року.

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