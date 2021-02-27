Hyundai Ioniq 5 побив рекорд: кількість попередніх замовлень зашкалює

Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 викликав чималенький попит на рідному для виробника ринку. За добу в Південній Кореї на модель оформили понад 23 тисяч попередніх замовлень, обігнавши за цим показником попереднього рекордсмена, рестайлінговий Grandeur шостого покоління.

Нова електрична модель Hyundai ще не встигла повноцінно вийти на ринок, а в компанії вже говорять про рекордну кількість попередніх замовлень. За першу добу після початку їх прийому з усієї Південної Кореї надійшло 23 760 заявок. Результат кращий, ніж в оновленого седана Grandeur шостого покоління: "запущена" в листопаді 2019 року модель за день зібрала 17 294 замовлення.

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У самій Hyundai такий ажіотажний попит пояснюють уважним ставленням до запитів і очікувань покупців. По-перше, це розміри: Ioniq 5 хоч і виглядає як хетчбек, але фактично є середньорозмірним кросовером. Причому його колісна база більша, ніж у Hyundai Palisade і Genesis GV80.

По-друге, електромобіль підтримує зарядку від 800-вольтних терміналів потужністю до 350 кіловатів і двосторонню передачу енергії V2L, що дозволить під'єднувати до нього електроприлади потужністю до 3,5 кіловата. По-третє, дизайн у стилі ретро, ​​салон-трансформер і можливість вибору однієї з чотирьох версій.

Поки доступні варіанти Standard Range і Long Range, з заднім або повним приводом. Потужність силових установок "Іоніка" варіюється від 170 до 306 кінських сил. Максимальна дальність ходу – 480 кілометрів. У Південній Кореї ціни на модель стартують з позначки у 52,5 мільйона вон. В Європі базовий Ioniq 5 оцінений у 41 900 євро.

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