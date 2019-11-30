Як вмістити багато речей у ручній поклажі

Стало відомо, як можна перевезти в ручній поклажі багато речей, дотримуючись при цьому всіх правил авіакомпаній та не витрачаючи гроші на оплату багажу.

39% мандрівників надягають найважчі та найоб'ємніші речі на себе і прибирають їх на багажну полицю в літаку.

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Також можна взяти з собою вакуумні пакети з насосом, які "зменшують" об'єм речей. Креми та іншу косметику можна перелити в контейнер для лінз. Ще деякі мандрівники складають старі речі, щоб потім можна було легко їх позбутися в кінці поїздки.

При реєстрації на рейс рекомендується ховати ноутбук за спину, щоб пройти ваговий контроль, після чого знову перекласти його в сумку. Ті, у кого є діти, кладуть речі в кишеню візочка, який провозять безкоштовно. Ще фахівці радять взяти в дорогу верхній одяг з великою кількістю кишень, щоб покласти туди дрібні речі.

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