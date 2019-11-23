Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця

Рейтинг найдешевших різдвяних ярмарків Європи

  • 22
А ви вже знаєте, де зустрінете Різдво? - фото 1
А ви вже знаєте, де зустрінете Різдво?

Експерти британської поштової служби The Post Office оцінили 13 європейських міст, в яких щорічно розгортаються найкращі різдвяні ярмарки. Дізнайтесь, де ж можна гарно відпочити, не витративши всі гроші світу!

Щоб розрахувати вартість поїздки за подарунками до Різдва і Нового року, експерти склали середню вартість проживання в готелі на дві ночі, сніданків, вечерь, трансферу з аеропорту, а також ціну на їжу та глінтвейн.

І ще: Точка G Європи: еротична реклама закликає відвідати Вільнюс

Найдешевшою для мандрівників виявилася поїздка на різдвяний ярмарок до Риги. Дводенні канікули в столиці Латвії обійдуться на двох у 580 євро. Зокрема, трансфер в готель і назад тут коштує всього 5 євро. За два обіди з трьох страв парі туристів доведеться заплатити близько 163 євро, а за два кухлі глінтвейну – 6 євро.

Різдвяні свята у Талліні стануть для вас справжньою казкою - фото 369786
Різдвяні свята у Талліні стануть для вас справжньою казкою

У підсумкову ціну британці також заклали вартість авіаперельоту. В середньому, розміщення в ризькому готелі на дві ночі і квитки на літак обходяться у 380 євро на двох. Сам різдвяний ринок у Ризі розташується на Домській площі в старому місті. Він відкриється 30 листопада і працюватиме до 6 січня.

До бюджетних напрямків, які подарують справжній новорічний настрій, потрапили також Загреб у Хорватії (612 євро на двох), Таллінн (621 євро), французький Лілль (673 євро) і Прага (717 євро).

Найсильніше по кишені туристів вдарять поїздки у переддень Різдва до Відня і Мюнхена. Ці два міста, до слова, є найпопулярнішими серед європейців. Новорічні канікули в австрійській столиці коштуватимуть близько 909 євро, а в столиці Баварії – 848 євро.

Відпочити у Відні буде дорожче - фото 369788
Відпочити у Відні буде дорожче

У ТОП також потрапили Краків (721 євро), Будапешт (730 євро), Стокгольм (732 євро), Берлін (758 євро), Копенгаген (767 євро) і Страсбург (800 євро).

Ми ж не забуваємо вам нагадати про те, що гарно відпочити можна й в Україні. До прикладу, приїздіть на різдвяний ярмарок до Львова.

Читайте також: Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені

Джерело: The Sun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
  • 18 листопада, 14:15
  • 1212
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • Вчора, 23:38
  • 1016
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
  • 21 листопада, 14:14
  • 4950
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл