Рейтинг найдешевших різдвяних ярмарків Європи

А ви вже знаєте, де зустрінете Різдво?

Експерти британської поштової служби The Post Office оцінили 13 європейських міст, в яких щорічно розгортаються найкращі різдвяні ярмарки. Дізнайтесь, де ж можна гарно відпочити, не витративши всі гроші світу!

Щоб розрахувати вартість поїздки за подарунками до Різдва і Нового року, експерти склали середню вартість проживання в готелі на дві ночі, сніданків, вечерь, трансферу з аеропорту, а також ціну на їжу та глінтвейн.

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Найдешевшою для мандрівників виявилася поїздка на різдвяний ярмарок до Риги. Дводенні канікули в столиці Латвії обійдуться на двох у 580 євро. Зокрема, трансфер в готель і назад тут коштує всього 5 євро. За два обіди з трьох страв парі туристів доведеться заплатити близько 163 євро, а за два кухлі глінтвейну – 6 євро.

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У підсумкову ціну британці також заклали вартість авіаперельоту. В середньому, розміщення в ризькому готелі на дві ночі і квитки на літак обходяться у 380 євро на двох. Сам різдвяний ринок у Ризі розташується на Домській площі в старому місті. Він відкриється 30 листопада і працюватиме до 6 січня.

До бюджетних напрямків, які подарують справжній новорічний настрій, потрапили також Загреб у Хорватії (612 євро на двох), Таллінн (621 євро), французький Лілль (673 євро) і Прага (717 євро).

Найсильніше по кишені туристів вдарять поїздки у переддень Різдва до Відня і Мюнхена. Ці два міста, до слова, є найпопулярнішими серед європейців. Новорічні канікули в австрійській столиці коштуватимуть близько 909 євро, а в столиці Баварії – 848 євро.

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У ТОП також потрапили Краків (721 євро), Будапешт (730 євро), Стокгольм (732 євро), Берлін (758 євро), Копенгаген (767 євро) і Страсбург (800 євро).

Ми ж не забуваємо вам нагадати про те, що гарно відпочити можна й в Україні. До прикладу, приїздіть на різдвяний ярмарок до Львова.

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