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Як вмирають придорожні кафе: фотограф спеціально подорожує США

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Як вмирають придорожні кафе: фотограф спеціально подорожує США - фото 1

Блогер подорожує Америкою, щоб фотографувати мережеві ресторани та обідати в них. Подивіться, що в нього вийшло.

Американець з самого дитинства був захоплений питанням, куди ж пропадають великі мережі закладів. Тепер він веде блог під псевдонімом Zap Actionsdower і має незвичне хобі. Він їздить в інші міста і навіть штати, долаючи багато сотень кілометрів, щоб пообідати в колись популярних закладах: раніше вони були частиною великих і успішних мереж ресторанів, які з часом стали менш популярними або розвалилися.

І ще: Новий тренд у мережі: жалюгідні чоловіки, які не люблять шопінг

Zap Actionsdower називає їх "розірваними мережами". Іноді продовжують працювати всього кілька закладів з мережі, в якій колись були сотні або навіть тисячі точок по всій країні.

За словами блогера, це захоплення народилося з бажання знайти ресторани, в яких він їв в дитинстві і які давно зникли з його рідного міста. Як тільки він отримав права, він почав їздити в різні забуті закладу пару раз на рік, часом в сусідні штати, – це тривало близько 15 років. Таке дивне хобі приносило радість вихідцю з Кентуккі. У 2017 році він усвідомив, що у нього є достатньо вільного часу і творчої енергії, щоб вивести своє захоплення на новий рівень і зробити пошуки куди більш серйозними.

За 2018 рік Zap Actionsdower написав 55 постів про покинуті й забуті кафе та ресторани, а за перші місяці 2019 – 16.

До теми: Велике місто: нереальні фото світових мегаполісів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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