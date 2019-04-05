На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий тренд у мережі: жалюгідні чоловіки, які не люблять шопінг
-
- 57
Акаунт в мережі Інстаграм "Жалюгідні чоловіки" змусить відчути безвихідь чоловіків на шопінгу. Дивіться, як чоловіки поводять себе у торгових центрах.
Іноді чоловікам доводиться йти з жінкою за покупками. Саме тут патріархальні підвалини руйнуються і чоловік починає відчувати себе максимально нещасним. Творець акаунту у мережі Інстаграм "Жалюгідні чоловіки" викладає фото чоловіків, які сидять в магазинах або роздягальнях, чекаючи кінця шопінгу. Найчастіше фотографії дуже смішні.
І ще: Велике місто: нереальні фото світових мегаполісів
Опис акаунту говорить сама за себе: "Чоловіки, які пішли на шопінг. Це глобальна епідемія". У сторінки вже понад 346 тисяч підписників. Це зрозуміло, адже деякі фото змушують сміятися на повний голос. Дивлячись на фотографії, можна зробити висновок, що більшість чоловіків під час шопінгу воліють трохи подрімати. На будь-якому кріслі, в будь-якій позі. Іноді здається, що чоловіки дійсно страждають або впадають в екзистенційну кризу.
У профілю є свій хештег #miserablemen, за яким будь-який охочий може викласти знімок зі схожою тематикою.
До теми: Вид знизу: епічні фото тварин з незвичного ракурсу
-
11:47MARUV – Siren Song: вийшов еротичний кліп на переможну пісню Нацвідбору
-
11:35Настя Каменських оголила фігуру у розкішній сукні
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
10:50Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину
-
10:20Як вмирають придорожні кафе: фотограф спеціально подорожує США
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:55Гра печива: відеозаставка Гри престолів і 3000 Oreo
-
09:30Новий тренд у мережі: жалюгідні чоловіки, які не люблять шопінг
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини
-
08:50Велике місто: нереальні фото світових мегаполісів
-
08:20Будь мужиком: Порошенко випустив нове звернення до Зеленського
-
07:59Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили у Книгу рекордів Гіннеса
-
07:31Вид знизу: епічні фото тварин з незвичного ракурсу
-
07:15Прогноз погоди на 5 квітня в Україні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 04 квітня
-
22:54Xiaomi показала, як відбувається повний процес складання флагманського Mi9
-
22:23Ford придумав ім'я для електричного кросовера в стилі Mustang
-
21:49У США назвали новий суперпродукт для спортсменів: ви будете вражені
-
21:21Google кумедно порівняв життя з очікуванням завантаження сайтів
-
21:205 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Популярний блогер спробував з iPad mini 5 зробити складний iPhone
-
20:36Бумбокс і Тіна Кароль випустили пронизливий кліп на пісню Безодня
-
20:24Заржавілий Porsche 356 оцінили дорожче, ніж новенький Cayenne
-
20:00Порошенко vs Зеленський: найприкольніші меми про дебати кандидатів
-
19:55Чому не можна водити автомобіль з майже порожнім баком палива
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини
-
07:15Прогноз погоди на 5 квітня в Україні
- 04 квітня
-
21:205 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Порошенко vs Зеленський: найприкольніші меми про дебати кандидатів
-
18:46Зеленський запропонував Тимошенко стати ведучою дебатів: відео
-
18:00Хаос чи процвітання? 5 книг, у яких розповідають про майбутнє
-
16:25Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
-
14:00Хей-на-на-на: про що йдеться у хіті 90-х, який знає кожен з нас
-
12:30Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри
-
09:26Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня: слухайте новий хіт українських зірок
-
08:19Я чекаю: Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня
- 03 квітня
-
22:54Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
14:15Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур
-
12:16Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб