Новий тренд у мережі: жалюгідні чоловіки, які не люблять шопінг

Акаунт в мережі Інстаграм "Жалюгідні чоловіки" змусить відчути безвихідь чоловіків на шопінгу. Дивіться, як чоловіки поводять себе у торгових центрах.

Іноді чоловікам доводиться йти з жінкою за покупками. Саме тут патріархальні підвалини руйнуються і чоловік починає відчувати себе максимально нещасним. Творець акаунту у мережі Інстаграм "Жалюгідні чоловіки" викладає фото чоловіків, які сидять в магазинах або роздягальнях, чекаючи кінця шопінгу. Найчастіше фотографії дуже смішні.

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Опис акаунту говорить сама за себе: "Чоловіки, які пішли на шопінг. Це глобальна епідемія". У сторінки вже понад 346 тисяч підписників. Це зрозуміло, адже деякі фото змушують сміятися на повний голос. Дивлячись на фотографії, можна зробити висновок, що більшість чоловіків під час шопінгу воліють трохи подрімати. На будь-якому кріслі, в будь-якій позі. Іноді здається, що чоловіки дійсно страждають або впадають в екзистенційну кризу.

У профілю є свій хештег #miserablemen, за яким будь-який охочий може викласти знімок зі схожою тематикою.

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